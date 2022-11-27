«ЧМ-2022 начался с еврофобии». Лам — о речи президента ФИФА Инфантино

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам отреагировал на речь президента ФИФА Джанни Инфантино, которую глава организации произнёс перед стартом ЧМ-2022 в Катаре.



«Чемпионат мира начался с еврофобии. В своей речи президент ФИФА Инфантино обрушился на Европу с обвинениями в высокомерии её представителей, двойных стандартах и эгоизме. Он упустил один момент: центр футбола находится именно в Европе с точки зрения истории, культуры, экономики и спорта. Только в Европе можно сделать блестящую футбольную карьеру высшего уровня.



Европа доминирует в современном футболе. На чемпионате мира это бросается в глаза. Последний финал турнира без европейских команд прошёл почти три четверти века назад. Последние чемпионы — Италия, Испания, Германия и Франция.



Доминирование в клубном футболе ещё более очевидно. В Европе находятся пять топ-лиг мира. Последними футболистами, которые действительно блистали за пределами Европы, были Пеле и Зико. Марадона провёл лучшие годы в Испании и Италии, Месси уехал в «Барселону» ребёнком, Неймар — в 21 год.



Талант распределён по миру равномерно. В Южной Америке появляется множество отличных футболистов, в Африке есть прекрасные игроки, но они всегда делают последний шаг в Европе. Сейчас сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая состоят практически из одних футболистов АПЛ, Бундеслиги, Ла Лиги, Лиги 1 или Серии А. У команд, собранных из футболистов других лиг, почти нет шансов на полуфинал ЧМ, не говоря уже о чемпионстве.



Судя по первому впечатлению от чемпионата мира в Катаре, Европа даст Инфантино все ответы на поле», — приводит слова Лама The Guardian.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022