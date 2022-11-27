«Ни Месси, ни Роналду не сравнятся с ним». Александр Бубнов назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе превосходит по уровню таланта нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду.
«Килиан Мбаппе — это уникум. Ни Роналду, ни Месси с ним сравниться не могут. У него уже есть выигранный чемпионат мира за плечами, и вполне вероятно, что будет второй. У Лионеля и Криштиану, скорее всего, уже такого титула не будет, учитывая, как сейчас играют их сборные.
Единственное, у Мбаппе ещё нет «Золотого мяча» и выигранной Лиги чемпионов в коллекции, но ему всего 23 года и всё у него впереди. У многих карьера в этом возрасте только начинается, а Килиан уже борется за второй титул чемпиона мира.
По чисто игровым качествам Мбаппе обладает выдающимися физическими данными. Он быстрее того же Месси, при этом у француза замечательный дриблинг. Килиан без проблем может обыгрывать и двух, и трёх игроков за раз, что мы увидели на этом турнире неоднократно. Причём делает это игрок на высокой скорости, хорошо контролируя мяч. Да и бьёт он отлично обеими ногами и на силу, и на технику», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 27 ноября 2022
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