«Динамо» — «Оренбург»: составы команд на матча Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч группового этапа Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 14:00 мск.
«Динамо»: Лещук, Маричал, Сазонов, Лаксальт, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Аюпов, Малых, Вера, Флорентин, Мансилья, Ковалёв, Сычевой.
«Оренбург» в пяти матчах набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Кубка России. Московское «Динамо» (7) — на третьем месте. Лидером группы является грозненский «Ахмат» (9), замыкает квартет «Ростов». Действующим обладателем Кубка страны является московский «Спартак».
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