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Радченко: буду смотреть «Зенит» — «Спартак», а не ЧМ. Это же принципиальный матч!

Радченко: буду смотреть «Зенит» — «Спартак», а не ЧМ. Это же принципиальный матч!
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко объяснил, почему выберет для просмотра матч команд в Фонбет Кубке России, а не встречу чемпионата мира в Катаре между Бельгией и Марокко.

«Конечно, я буду смотреть «Зенит» – «Спартак», а не матч чемпионата мира Бельгия – Марокко. Это же принципиальный матч! Последняя игра перед долгой паузой. Надеюсь, она получится очень интересной, потому что «Зенит» должен победить крупно, забить четыре мяча для того, чтобы занять первое место. Поэтому мне очень интересно, как построит игру Семак», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После пяти матчей в группе B Пути РПЛ у «Спартака» 12 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» (9) — третий. Столько же очков у «Крыльев Советов», идущих вторыми. У «Факела» ноль очков и последнее место.

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