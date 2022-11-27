«Ростов» — «Ахмат»: составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало матча — в 14:00 мск.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелёхин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.

Грозненский «Ахмат» в пяти матчах набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Кубка России. «Ростов» (6) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе С являются «Оренбург» (8) и московское «Динамо» (7), которые также проведут матч сегодня, 27 ноября.