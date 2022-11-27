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Лионель Месси — первый игрок в истории, отметившийся голевой передачей на пяти ЧМ

Лионель Месси — первый игрок в истории, отметившийся голевой передачей на пяти ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой (2:0). Таким образом, Месси отдал голевую передачу на своём пятом мундиале. Это рекордный показатель за всю историю футбола.

На чемпионате мира 2006 года Месси отдал голевую передачу в матче с Сербией и Черногорией (6:0), спустя четыре года — в игре с Мексикой (3:1) в 1/8 финала. На турнире в Бразилии от паса Месси на той же стадии пострадала Швейцария (1:0), а в 2018 году Лионель дважды отдал голевую передачу в игре с Францией (3:4), которая тоже состоялась в 1/8 финала.

В матче с Мексикой Месси также забил свой восьмой гол на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Диего Марадоной.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик:

Из-за заряда про Месси было несколько драк. Самый огненный матч на ЧМ уже состоялся Из-за заряда про Месси было несколько драк. Самый огненный матч на ЧМ уже состоялся
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