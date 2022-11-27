Пэт Невин: если бы его звали не Гарет Бэйл, его бы не было на поле в следующей игре

Бывший игрок сборной Шотландии Пэт Невин раскритиковал атакующего полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла за его игру в матче чемпионата мира с Ираном (0:2).



«Если бы его звали не Гарет Бэйл, его бы не поставили в состав на следующий матч. Он не оказал никакого влияния на игру, не пытался кого-то обвести. Мы знаем Бэйла из прошлого, но он не был похож на того парня», — приводит слова Невина HITC со ссылкой на BBC Sport.



Сборная Ирана владела преимуществом на протяжении всей встречи, но открыть счёт смогла только после удаления вратаря валлийцев в концовке матча. Первый гол на 90+8-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Роузбеш Чешми. Он точно пробил из-за штрафной в нижний угол. А через три минуты окончательный счёт установил защитник Рамин Резаян, завершив контратаку иранцев, перебросив голкипера — 2:0.

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