Япония — Коста-Рика: команды не открыли счёт в первой половине игры ЧМ-2022

Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Японии и Коста-Рики. Играют команды на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на «Чемпионате».

Команды не открыли счёт в первом тайме, практически не создав опасных моментов. На 41-й минуте жёлтую карточку получил игрок Коста-Рики Антони Контрерас, а спустя три минуты — японец Мики Яманэ.

Сборная Японии имеет в активе три очка после волевой победы в матче с Германией (2:1). Коста-Рика в 1-м туре группового этапа уступила сборной Испании. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота Кейлора Наваса семь безответных мячей.