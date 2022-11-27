Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кан — о матче Испания — Германия: в таких играх нужно доказывать, что у тебя есть яйца

Кан — о матче Испания — Германия: в таких играх нужно доказывать, что у тебя есть яйца
Комментарии

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» и бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан высказался о предстоящем матче национальной команды на чемпионате мира — 2022 с Испанией. Встреча состоится сегодня, 27 ноября.

«В таких матчах нужно доказывать, что у тебя есть яйца. После вылета с чемпионата в России сборная Германии оказалась в шатком положении. Почему бы нам не обыграть Испанию? Это топ-команда, но при этом очень молодая. Победа может положительно отразиться на остальной части турнира.

Я убеждён, что Флик сделал правильные выводы к предстоящему матчу. Я знаю, что он всегда настроен максимально позитивно, и это передаётся футболистам. Надеюсь, он выставит верный состав на матч с Испанией», — приводит слова Кана Bild.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022

Победитель Германии не выйдет из группы?! На ЧМ ещё одна сенсация. LIVE Победитель Германии не выйдет из группы?! На ЧМ ещё одна сенсация. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022