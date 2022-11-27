Кан — о матче Испания — Германия: в таких играх нужно доказывать, что у тебя есть яйца

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» и бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан высказался о предстоящем матче национальной команды на чемпионате мира — 2022 с Испанией. Встреча состоится сегодня, 27 ноября.



«В таких матчах нужно доказывать, что у тебя есть яйца. После вылета с чемпионата в России сборная Германии оказалась в шатком положении. Почему бы нам не обыграть Испанию? Это топ-команда, но при этом очень молодая. Победа может положительно отразиться на остальной части турнира.



Я убеждён, что Флик сделал правильные выводы к предстоящему матчу. Я знаю, что он всегда настроен максимально позитивно, и это передаётся футболистам. Надеюсь, он выставит верный состав на матч с Испанией», — приводит слова Кана Bild.

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