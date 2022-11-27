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Япония — Коста-Рика 0:1, результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ 27 ноября 2022 года

Гол Кейшера Фуллера в концовке матча принёс Коста-Рике победу над Японией в матче ЧМ-2022
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Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Японии и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Его финальный свисток зафиксировал победу Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по очкам. В активе команд по три очка.

Сборные Германии (0) и Испании (3), которые также выступают в группе Е, встретятся сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В 3-м туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
27 ноября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 1
Коста-Рика
0:1 Фуллер – 81'
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