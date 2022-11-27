Гол Кейшера Фуллера в концовке матча принёс Коста-Рике победу над Японией в матче ЧМ-2022

Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Японии и Коста-Рики. Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Его финальный свисток зафиксировал победу Коста-Рики со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.
Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по очкам. В активе команд по три очка.
Сборные Германии (0) и Испании (3), которые также выступают в группе Е, встретятся сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
В 3-м туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.
- 27 ноября 2022
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