Бельгия — Марокко: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Марокко на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Марокко.
Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брёйне, Батшуайи, Мёнье, Т. Азар, Онана, Кастань.
Сборная Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.
- 27 ноября 2022
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:48
-
15:28
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:52
-
14:40
-
14:37
-
14:36
-
14:24
-
14:24
-
14:23
-
14:01
-
13:48
-
13:46
-
13:42
-
13:35
-
13:32