Бельгия — Марокко: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Марокко на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало матча — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Бельгия — Марокко.



Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брёйне, Батшуайи, Мёнье, Т. Азар, Онана, Кастань.



Сборная Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.