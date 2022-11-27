Коста-Рика нанесла первый удар в створ на ЧМ-2022 спустя 184 минуты и забила победный гол

Сборная Коста-Рики, которая в матче чемпионата мира с Японией одержала победу со счётом 1:0, нанесла первый удар в створ ворот на чемпионате мира спустя 184 минуты и 11 секунд после стартового свистка в матче 1-го тура с Испанией (0:7), сообщает Opta Sports.

Удар, который нанёс защитник Кейшер Фуллер, завершился победным голом: Фуллер нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.



Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по очкам. В активе команд по три очка.



Сборные Германии (0) и Испании (3), которые также выступают в группе Е, встретятся сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.



В 3-м туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.

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