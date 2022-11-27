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«КАМАЗ» потерял очки в матче с последней командой Первой лиги «Краснодаром-2»

«КАМАЗ» потерял очки в матче с последней командой Первой лиги «Краснодаром-2»
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Академии ФК Краснодар» состоялся матч 20-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Краснодар-2» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Финальный свисток Константина Юданова зафиксировал в матче ничью — 2:2.

Счёт в игре был открыт на 13-й минуте: «КАМАЗ» вперёд вывел Никита Кирсанов. Хозяева отыгрались через несколько минут: точным ударом отметился Руслан Апеков. Ждать следующего гола пришлось до 64-й минуты, когда вновь отличились гости: это удалось Александру Гаглоеву. Финальную точку в матче поставил Рустам Халназаров, сравнявший счёт на 86-й минуте.

«КАМАЗ» набрал 31 очко и закончил летне-осеннюю часть Мелбет Первой лиги на седьмом месте. «Краснодар-2» с 13 очками занимает последнюю строчку.

Россия - Мелбет Первая лига. 20-й тур
27 ноября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
2 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Кирсанов – 13'   1:1 Апеков – 17'   1:2 Гаглоев – 64'   2:2 Халназаров – 86'
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