«КАМАЗ» потерял очки в матче с последней командой Первой лиги «Краснодаром-2»

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Академии ФК Краснодар» состоялся матч 20-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Краснодар-2» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Финальный свисток Константина Юданова зафиксировал в матче ничью — 2:2.

Счёт в игре был открыт на 13-й минуте: «КАМАЗ» вперёд вывел Никита Кирсанов. Хозяева отыгрались через несколько минут: точным ударом отметился Руслан Апеков. Ждать следующего гола пришлось до 64-й минуты, когда вновь отличились гости: это удалось Александру Гаглоеву. Финальную точку в матче поставил Рустам Халназаров, сравнявший счёт на 86-й минуте.

«КАМАЗ» набрал 31 очко и закончил летне-осеннюю часть Мелбет Первой лиги на седьмом месте. «Краснодар-2» с 13 очками занимает последнюю строчку.