Япония — единственная страна ЧМ-2022, потребовавшая у ФИФА ношения журналистами масок

Журналистам для общения с футболистами сборной Японии после матча с Коста-Рикой (0:1) на чемпионате мира пришлось надевать маски. Япония — единственная страна чемпионата мира в Катаре, которая сделала соответствующий запрос в ФИФА.

Напомним, в 1-м туре чемпионата мира Япония сенсационно переиграла Германию (2:1), но во 2-м с минимальным счётом уступила Коста-Рике, которая туром ранее разгромно проиграла Испании (0:7). Если Германия обыграет Испанию, то у всех команд в группе E после 2-го тура будет по три очка.

В следующем туре Япония сыграет со сборной Испании. Этот матч состоится в четверг, 1 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией. Видеоролик: