Гари Невилл: Роналду хочет выступить в ЛЧ и доказать «МЮ», как сильно клуб ошибся

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предположил, где может продолжить карьеру португальский форвард Криштиану Роналду после расторжения контракта с «красными дьяволами».
«Думаю, Криштиану Роналду будет искать топ-клуб и попробует заключить контракт на четыре или пять месяцев. Думаю, он постарается сыграть блестящую эпизодическую роль в элите европейского футбола.
Думаю, у него впереди четыре-пять месяцев, за которые он забьёт 15 или 20 мячей.
Скорее всего, приоритет для него – остаться в Лиге чемпионов и доказать «Юнайтед», как они ошиблись.
Думаю, он дождётся конца сезона и обдумает следующие два года карьеры и то, каким будет последний футбольный проект, в котором он участвует. США или Ближний Восток, другие европейские лиги, в которых он не играл», — приводит слова Невилла Sky Sports.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду
- 27 ноября 2022
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:48
-
15:28
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:04
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:52
-
14:40
-
14:37
-
14:36
-
14:24
-
14:24
-
14:23
-
14:01
-
13:48
-
13:46
-
13:42
-
13:35
-
13:32