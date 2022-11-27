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Гари Невилл: Роналду хочет выступить в ЛЧ и доказать «МЮ», как сильно клуб ошибся

Гари Невилл: Роналду хочет выступить в ЛЧ и доказать «МЮ», как сильно клуб ошибся
Криштиану Роналду
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предположил, где может продолжить карьеру португальский форвард Криштиану Роналду после расторжения контракта с «красными дьяволами».

«Думаю, Криштиану Роналду будет искать топ-клуб и попробует заключить контракт на четыре или пять месяцев. Думаю, он постарается сыграть блестящую эпизодическую роль в элите европейского футбола.

Думаю, у него впереди четыре-пять месяцев, за которые он забьёт 15 или 20 мячей.

Скорее всего, приоритет для него – остаться в Лиге чемпионов и доказать «Юнайтед», как они ошиблись.

Думаю, он дождётся конца сезона и обдумает следующие два года карьеры и то, каким будет последний футбольный проект, в котором он участвует. США или Ближний Восток, другие европейские лиги, в которых он не играл», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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