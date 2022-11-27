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«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в плей-офф Кубка России

«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло в плей-офф Кубка России
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В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Динамо» принимало «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой московской команды со счётом 1:0.

На 36-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Даниил Фомин отправил мяч в ворота «Оренбурга», однако гол был отменён. На 70-й минуте хавбек московской команды Денис Макаров открыл счёт.

Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.

Фонбет Кубок России. Группа C
27 ноября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Макаров – 69'
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