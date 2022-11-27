Квинси Промес проводит 200-й матч в составе «Спартака»
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Встреча с «Зенитом» в 6-м туре Фонбет Кубка России стала для нападающего «Спартака» Квинси Промеса 200-й в составе московской команды.
Квинси Промес впервые оказался в «Спартаке» в августе 2014 года, когда красно-белые выкупили его контракт у «Твенте» за € 11,5 млн. В Москве Квинси провёл четыре сезона, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России. Летом 2018 года Промес перешёл в «Севилью», затем поиграл в «Аяксе», а в феврале 2021 года вернулся в «Спартак», с которым выиграл Кубок России.
В 199 матчах за «Спартак» Квинси Промес забил 98 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в июне 2024 года.
Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик:
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