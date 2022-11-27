«Проиграли ментальную борьбу». Личка — о поражении «Оренбурга» от «Динамо»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении от «Динамо» (0:1) в Кубке России.
«По игре впечатления такие, что во второй половине соперник был лучше. У нас было много тактических ошибок. В первом тайме играли чуть лучше. Сегодня эта игра была для нас всем. Эту ментальную борьбу мы проиграли. Для меня это обидно. Это позор. В такой группе мы конкурировали с командами из верхней части таблицы. Я хотел победить. Мне грустно», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
По итогам группового этапа Кубка России «Оренбург» занял последнее место в группе С, пропустив вперёд «Динамо», «Ростов» и «Ахмат». Команда Марцела Лички завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.
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