Главный тренер «Оренбурга» Личка: не смог настроить команду на «Динамо»? Все уже в отпуске

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о проблемах команды в матче группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:1).

«Не смог настроить команду? Все уже в отпуске. Первый тайм что-то получилось. Сложное поле, тяжело играть в техничный футбол. Второй тайм играли на фарт, не успевали в подборе. Не получилось вообще держать мяч, поджимать соперника. Вообще не было опасных моментов у штрафной. С такой игрой не может быть выхода из группы», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы С и вышло в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Со второго места из группы С в плей-офф вышел «Ростов». «Ахмат», занявший третью строчку, сыграет в плей-офф турнира с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» покинул турнир.