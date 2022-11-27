Главный тренер «Оренбурга» Личка: не смог настроить команду на «Динамо»? Все уже в отпуске

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о проблемах команды в матче группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:1).
«Не смог настроить команду? Все уже в отпуске. Первый тайм что-то получилось. Сложное поле, тяжело играть в техничный футбол. Второй тайм играли на фарт, не успевали в подборе. Не получилось вообще держать мяч, поджимать соперника. Вообще не было опасных моментов у штрафной. С такой игрой не может быть выхода из группы», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы С и вышло в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Со второго места из группы С в плей-офф вышел «Ростов». «Ахмат», занявший третью строчку, сыграет в плей-офф турнира с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» покинул турнир.
- 27 ноября 2022
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