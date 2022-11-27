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Дмитрий Гафин считает правильным ставить матчи Кубка параллельно с играми ЧМ-2022

Дмитрий Гафин считает правильным ставить матчи Кубка параллельно с играми ЧМ-2022
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что считает правильным проведение матчей Кубка России в одно время с играми чемпионата мира в Катаре.

«Может ли матч чемпионата мира сказаться на посещаемости сегодняшней игры? Не думаю, что сборные существенно перевесили тот факт, что сейчас началась холодная зима, и то, что матч начался в два часа дня.

Правильно ли ставить матчи Кубка России параллельно с матчами чемпионата мира? Да. Если посмотреть на сетку чемпионата мира, то когда играть? Там матчи в девять утра есть», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Динамо» победило «Оренбург» в матче Кубка России со счётом 1:0. Московский клуб выиграл группу С, набрав 10 очков.

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