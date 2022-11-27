Дмитрий Гафин считает правильным ставить матчи Кубка параллельно с играми ЧМ-2022
Поделиться
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что считает правильным проведение матчей Кубка России в одно время с играми чемпионата мира в Катаре.
«Может ли матч чемпионата мира сказаться на посещаемости сегодняшней игры? Не думаю, что сборные существенно перевесили тот факт, что сейчас началась холодная зима, и то, что матч начался в два часа дня.
Правильно ли ставить матчи Кубка России параллельно с матчами чемпионата мира? Да. Если посмотреть на сетку чемпионата мира, то когда играть? Там матчи в девять утра есть», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Динамо» победило «Оренбург» в матче Кубка России со счётом 1:0. Московский клуб выиграл группу С, набрав 10 очков.
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:13
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
17:07
-
17:05
-
17:05
-
17:05
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:09
Партнерский контент