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«Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги

«Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги
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Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором казанский «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» принимал «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Финальный свисток зафиксировал победу казанцев – 2:0.

Счёт в матче открыл полузащитник Алан Дзагоев на 31-й минуте. На 60-й минуте Константин Нижегородов укрепил преимущество хозяев.

Победа позволила казанцам набрать 37 баллов и подняться на второе место в турнирной таблице. По итогам тура обойти «Рубин» может «Алания» (35), которая сегодня, 27 ноября, проведёт матч с «Уфой».

«Нефтехимик» с 27 очками – на 10-м месте в турнирной таблице.

Матчи Первой лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте. «Рубин» в 21-м туре встретится с «Кубанью», «Нефтехимик» — с «Аланией».

Россия - Мелбет Первая лига. 20-й тур
27 ноября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Дзагоев – 31'   2:0 Нижегородов – 60'
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