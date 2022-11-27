«Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором казанский «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» принимал «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Финальный свисток зафиксировал победу казанцев – 2:0.



Счёт в матче открыл полузащитник Алан Дзагоев на 31-й минуте. На 60-й минуте Константин Нижегородов укрепил преимущество хозяев.



Победа позволила казанцам набрать 37 баллов и подняться на второе место в турнирной таблице. По итогам тура обойти «Рубин» может «Алания» (35), которая сегодня, 27 ноября, проведёт матч с «Уфой».



«Нефтехимик» с 27 очками – на 10-м месте в турнирной таблице.



Матчи Первой лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте. «Рубин» в 21-м туре встретится с «Кубанью», «Нефтехимик» — с «Аланией».