«Рубин» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором казанский «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» принимал «Нефтехимик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Финальный свисток зафиксировал победу казанцев – 2:0.
Счёт в матче открыл полузащитник Алан Дзагоев на 31-й минуте. На 60-й минуте Константин Нижегородов укрепил преимущество хозяев.
Победа позволила казанцам набрать 37 баллов и подняться на второе место в турнирной таблице. По итогам тура обойти «Рубин» может «Алания» (35), которая сегодня, 27 ноября, проведёт матч с «Уфой».
«Нефтехимик» с 27 очками – на 10-м месте в турнирной таблице.
Матчи Первой лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте. «Рубин» в 21-м туре встретится с «Кубанью», «Нефтехимик» — с «Аланией».
- 27 ноября 2022
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:48
-
17:43
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:13
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
17:07
-
17:05
-
17:05
-
17:05
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:54
-
16:51
-
16:49
-
16:45
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:15