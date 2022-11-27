Йоканович оценил игру нападающих «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру нападающих после матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (1:0).
«Сегодня для нас был последний рабочий день в году. После игры у нас всегда командное собрание, напутствовал ребят. Что касается реализации моментов, нам нужно работать и верить в себя. У нас есть нападающие, Тюкавин и Смолов. За Костей будущее, он будет играть в национальной сборной. Смолов – матёрый и опытный игрок. Бывает, что иногда у нападающего летит всё или ничего. Игрой Смолова сегодня я доволен. Считаю, это качественный матч. В атаке мы действовали все как один, проявили себя хорошо.
Прогресс «Динамо» в сравнении с последней встречей с «Оренбургом»? Сегодня мы действительно сыграли лучше, чем в чемпионате. Так или иначе мы всегда стремимся повышать планку качества игры. «Динамо» привыкло играть в вертикальный футбол, но стоит улучшать нашу игру с владением», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 27 ноября 2022
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