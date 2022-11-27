Форвард «Оренбурга» Сычевой ответил на вопрос об интересе «Црвены Звезды»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал слухи о возможном переходе в сербскую «Црвену Звезду».
«Моё отношение к слухам о «Црвене Звезда»? Положительное. Отклонял ли я предложение от них? Ничего не знаю. Было ли вообще предложение? В интернете читайте. Пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге». Не исключаю, что останусь (улыбается)», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах. На счету 26-летнего нападающего 17 голов и одна результативная передача. Также футболист дебютировал в составе сборной России в товарищеской игре с командой Таджикистана. В этой встрече Владимир результативными действиями не отметился (игра завершилась со счётом 0:0).
- 27 ноября 2022
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