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Форвард «Оренбурга» Сычевой ответил на вопрос об интересе «Црвены Звезды»

Форвард «Оренбурга» Сычевой ответил на вопрос об интересе «Црвены Звезды»
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал слухи о возможном переходе в сербскую «Црвену Звезду».

«Моё отношение к слухам о «Црвене Звезда»? Положительное. Отклонял ли я предложение от них? Ничего не знаю. Было ли вообще предложение? В интернете читайте. Пока не буду ничего говорить. Я пока в «Оренбурге». Не исключаю, что останусь (улыбается)», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В нынешнем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах. На счету 26-летнего нападающего 17 голов и одна результативная передача. Также футболист дебютировал в составе сборной России в товарищеской игре с командой Таджикистана. В этой встрече Владимир результативными действиями не отметился (игра завершилась со счётом 0:0).

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