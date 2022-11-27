Полузащитник «Динамо» Фомин высказался о победе над «Оренбургом» в Кубке России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. Благодаря победе динамовцы заняли первое место в своей группе и сыграют в верхней сетке плей-офф.



«Было непросто. Рады, что выиграли тяжёлый матч. Не всегда игры легко складываются. Сегодня мы проявили характер и добились важной победы.



Мы настраивались на матч. Пришли болельщики, мы им очень благодарны, что поддерживают в такую погоду. Их поддержка была ощутима. Во втором тайме добавили, забили гол и выиграли благодаря им в том числе. Смотрел ли в перерыве за результатом в параллельном матче? Нет. Нам нужно было побеждать самим», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.