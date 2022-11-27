Ельцин из Коста-Рики праздновал победу, японцы убирали мусор с трибун. Яркие фото матча
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27 ноября в Эль-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре национальная команда Коста-Рики обыграла сборную Японии. Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Коста-Рики Кейшер Фуллер.
Таким образом, сборная Коста-Рики догнала японцев по очкам. В активе команд по три очка.
Лучшие кадры с матча Коста-Рика — Япония — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Сборные Германии (0) и Испании (3), которые также выступают в группе Е, встретятся сегодня, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
В 3-м туре японцы сыграют с командой Испании, сборная Коста-Рики – с немцами.
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