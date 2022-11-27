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«Мы провели один из лучших матчей в сезоне». Карпин — о встрече с «Ахматом» в Кубке России

«Мы провели один из лучших матчей в сезоне». Карпин — о встрече с «Ахматом» в Кубке России
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в кубковом матче с «Ахматом» (3:0).

«Я не считаю, что мы сбавили обороты во второй половине. Просто «Ахмату» нужно было отыгрываться, они добавили активности. Сегодня мы провели один из лучших матчей в сезоне. Футболисты хорошо действовали во всех линиях, спасибо им.

Как оцениваю первую половину сезона? Результаты неожиданные даже для меня, мы высоко забрались в таблице. Будем и дальше бороться, чтобы оказаться как можно выше. Это та же задача, что и стояла до этого: набрать до перерыва как можно больше очков. В первой части сезона команда эту задачу выполнила», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

«Ростов» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице.

«Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением «Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением
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