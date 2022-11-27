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«Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой

«Зенит» по пенальти обыграл «Спартак» в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой
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Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени на поле произошла массовая драка, по итогам которой были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).

В серии пенальти хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в параллельном матче обыгравшие воронежский «Факел» (1:0). В активе подопечных Игоря Осинькина 12 очков.

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Ранее туда уже вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

Фонбет Кубок России. Группа B
27 ноября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
4 : 2
Спартак М
Москва
Удаления: Малком – 90+6', Барриос – 90+6', Родригао – 90+6' / Соболев – 90+6', Селихов – 90+6', Николсон – 90+6'
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