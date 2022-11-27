«Крылья Советов» обыграли «Факел» в кубковом матче благодаря голу Цыпченко
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Завершился матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживал главный арбитр Иван Сиденков (Санкт-Петербург). «Крылья Советов» обыграли «Факел» с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 66-й минуте забил нападающий самарцев Дмитрий Цыпченко.
Таким образом, самарцы сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Встреча соперников «Крыльев» по группе, санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака», на момент написания новости ещё продолжается: основное время завершилось вничью со счётом 0:0. «Факел» занял последнее место в группе, не набрав ни одного очка.
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- 27 ноября 2022
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