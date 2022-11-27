«Зенит» — «Спартак»: на поле произошла массовая драка после финального свистка

В эти минуты санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встречаются в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



По окончании основного времени счёт ничейный — 0:0. Команды должны пробить серию пенальти для определения победителя. После свистка арбитра об окончании матча на поле началась массовая драка, в которой поучаствовали игроки обеих команд.



Началось всё с конфликта форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, а далее защитник санкт-петербургского клуба Родригао ногой ударил нападающего красно-белых Шамара Николсона, который ответил сопернику. Далее началась массовая драка. VAR проверяет этот момент.