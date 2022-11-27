«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы на матч Кубка России

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 6-го тура Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Худяков, Митай, Кузьмичёв, Погостнов, Тикнизян, Карпукас, Куликов, Марадишвили, Керк, Миранчук, Камано.
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Александров, Масоэро, Юлдошев, Пенчиков, Гоцук, Майга, Михайлов, Рыбчинский, Кротов, Сулейманов.
Группу А Кубка России возглавляет «Краснодар» — у команды Александра Сторожука 10 очков. «Пари Нижний Новгород», набрав столько же очков, занимает второе место. «Локомотив» (8) — на третьей строчке. «Химки» (2) уже потеряли шансы на выход из группы.
- 27 ноября 2022
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