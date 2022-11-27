Бакаев реализовал решающий послематчевый пенальти в игре со «Спартаком»

Сегодня, 27 ноября, состоялся заключительный матч группового этапа Фонбет Кубка России в группе В, в котором встретились «Зенит» и «Спартак». В основное время матча команды победителя не выявили, решив исход в серии послематчевых пенальти. Решающий 11-метровый удар в составе сине-бело-голубых реализовал полузащитник Зелимхан Бакаев, принеся «Зениту» победу.
После финального свистка перед серией пенальти между футболистами команд вспыхнула потасовка, которая привела к шести удалениям. В составе «Зенита» красные карточки получили Малком, Барриос и Родригао, а из московского клуба удалили Николсона, Соболева и Селихова.
По итогам матча «Спартак» с 13 очками занял первое место группы В, команда вышла в плей-офф через верхнюю сетку турнира. «Зенит» (11) занял третье место и продолжит участие в соревновании через Путь регионов.
Ролик доступен в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
- 27 ноября 2022
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