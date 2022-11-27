Мазрауи прокомментировал замену вратаря сборной Марокко до начала матча с Бельгией
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Защитник сборной Марокко по футболу Нуссайр Мазрауи прокомментировал победу над командой Бельгии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.
«Сегодняшний матч был очень важным для нас. Мы бились за нашу страну и очень довольны результатом.
Замена Боно на Мохамеди? (Одного вратаря на другого, ещё до начала матча. — Прим. «Чемпионата»). Даже не знаю, что там случилось — был полностью сфокусирован на подготовке к матчу. Но мои большие комплименты Мохамеди — он вышел без разминки и сыграл прекрасно», — передаёт слова Мазрауи корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная Марокко набрала четыре очка после двух матчей и занимает первое место в таблице группы F. Бельгия — на втором месте с тремя очками.
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