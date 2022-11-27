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Игрок сборной Бельгии Онана высказался о поражении от Марокко в матче ЧМ-2022

Игрок сборной Бельгии Онана высказался о поражении от Марокко в матче ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана прокомментировал поражение от национальной команды Марокко (0:2) в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в Катаре.

«Первый гол сломал нам игру. Когда весь матч контролируешь ход встречи и пропускаешь, это демотивирует. Но я должен отметить игроков группы атаки соперника: они здорово двигались, смогли убежать вперёд, а на последних минутах и забить второй», — передаёт слова Онаны корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.

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