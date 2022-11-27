«Позор российского футбола». Игорь Федотов — о массовой драке на матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о массовой драке, которая произошла в концовке кубкового матча «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Москалёв сам к этому привёл – Клаудиньо ещё по ходу матча надо было удалять за две жёлтые. Либо это всё просто продуманная акция – такого просто не бывает! Это же не просто потолкались, там ногами летят в лицо! Может, решили так перехватить внимание с чемпионата мира? Такого ведь просто не бывает! Позор российского футбола, не иначе. И это в Кубке, который особо никому не нужен. Других слов у меня нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в параллельном матче обыгравшие воронежский «Факел» (1:0). В активе подопечных Игоря Осинькина 12 очков.



«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Ранее туда уже вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».