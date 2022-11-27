«Позор российского футбола». Игорь Федотов — о массовой драке на матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о массовой драке, которая произошла в концовке кубкового матча «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).
«Москалёв сам к этому привёл – Клаудиньо ещё по ходу матча надо было удалять за две жёлтые. Либо это всё просто продуманная акция – такого просто не бывает! Это же не просто потолкались, там ногами летят в лицо! Может, решили так перехватить внимание с чемпионата мира? Такого ведь просто не бывает! Позор российского футбола, не иначе. И это в Кубке, который особо никому не нужен. Других слов у меня нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в параллельном матче обыгравшие воронежский «Факел» (1:0). В активе подопечных Игоря Осинькина 12 очков.
«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Ранее туда уже вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».
- 27 ноября 2022
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:21