«Зенит» — «Спартак»: видео массовой драки по окончании основного времени игры Кубка России

Санкт-петербургский «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.
После свистка Владимира Москалёва об окончании основного времени, завершившегося нулевой ничьей, на поле произошла массовая драка. По её итогам были удалены шесть игроков: Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев («Спартак»), а также Родригао, Вильмар Барриос и Малком («Зенит»).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».
«Зенит» занял третье место по итогам группового этапа и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой Лиги. «Спартак» и «Крылья Советов» вышли в верхнюю сетку плей-офф.
- 27 ноября 2022
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