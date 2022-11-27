Дед Мороз выводил ребёнка на поле, судьи разнимали потасовку. Яркие фото победы «Динамо»

27 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче Кубка России в группе C «Динамо» одержало победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Денис Макаров.

Вместе с «Динамо» из группы С в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вышел «Ростов».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.