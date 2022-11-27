Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дед Мороз выводил ребёнка на поле, судьи разнимали потасовку. Яркие фото победы «Динамо»

Дед Мороз выводил ребёнка на поле, судьи разнимали потасовку. Яркие фото победы «Динамо»
«Динамо» — «Оренбург»
Комментарии

27 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче Кубка России в группе C «Динамо» одержало победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Денис Макаров.

Вместе с «Динамо» из группы С в верхнюю сетку плей-офф Кубка России вышел «Ростов».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Московское «Динамо» набрало 10 очков и заняло первое место в турнирной таблице группы С. Динамовцы отправятся в плей-офф Кубка России вместе с «Ростовом» (9). Грозненский «Ахмат» (9), занявший третье место, сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. «Оренбург» (8) покидает турнир.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022