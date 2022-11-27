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Василий Уткин высказался о массовой драке на матче «Зенит» — «Спартак»

Василий Уткин высказался о массовой драке на матче «Зенит» — «Спартак»
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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал массовую драку, которая произошла в концовке матча 6-го тура Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти).

«Какая прекрасная концовка матча «Зенит» — «Спартак»! Такого точно на ЧМ не увидишь. Настоящий махач!

Ну правильно, мы ж страна мужественная, суровая. Мы не то что Криштиану Роналду, жевачку в трусах не носим и от ветра не падаем! Сразу в табло», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Подопечные Гильермо Абаскаля заняли первое место в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков за шесть встреч. «Зенит» завершил групповой этап с 11 очками и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги. Вторую строчку заняли самарские «Крылья Советов», в параллельном матче обыгравшие воронежский «Факел» (1:0). В активе подопечных Игоря Осинькина 12 очков.

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в верхней сетке плей-офф Кубка России. Ранее туда уже вышли: «Урал», ЦСКА, «Динамо» и «Ростов».

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