Главный тренер «Спартака» прокомментировал выход из группы Кубка с первого места

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 6-го тура Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). «Спартак» завершил групповой этап на первом месте.

«Как оценю Кубок? Мы постарались, сделали всё возможное. Пытались представить сегодняшний матч. Думали о прошлой, первой игре, с которой всё здесь начиналось. Футбол – это процесс, который требует анализа и работы. Получение этого опыта было главным. Турнир был очень коротким, всё происходило быстро. Сегодня в составе было много молодых игроков, для нас большой опыт играть с таким соперником в сложившейся ситуации. Подводя итог, нам это принесло удовлетворение. Этот путь в Кубке дал нам понимание, что у нас есть рост», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.