Мележиков: бойцом года в «Спартаке» назвал бы нашего главного тренера — Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) отметил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.



«Кому вручим премию «Боец года»? Я не любитель выделять кого-то из команды. В команде все равны. Но бойцом года я бы выделил нашего главного тренера — Абаскаля. Соболев? Он всегда боец. Однако есть другие игроки, которые проявляют такие же бойцовские качества», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Спартак» занял первое место в турнирной таблице группы В Кубка России, заработав 13 очков. «Крылья Советов» — вторые с 12 очками. «Зенит» завершил групповой этап на третьем месте и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги.