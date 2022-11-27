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Мележиков: бойцом года в «Спартаке» назвал бы нашего главного тренера — Абаскаля

Мележиков: бойцом года в «Спартаке» назвал бы нашего главного тренера — Абаскаля
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) отметил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Кому вручим премию «Боец года»? Я не любитель выделять кого-то из команды. В команде все равны. Но бойцом года я бы выделил нашего главного тренера — Абаскаля. Соболев? Он всегда боец. Однако есть другие игроки, которые проявляют такие же бойцовские качества», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занял первое место в турнирной таблице группы В Кубка России, заработав 13 очков. «Крылья Советов» — вторые с 12 очками. «Зенит» завершил групповой этап на третьем месте и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой лиги.

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