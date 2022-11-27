«Алания» обыграла «Уфу» в матче Первой лиги

Сегодня, 27 ноября, в заключительном матче 20-го тура российской Первой лиги встречались владикавказская «Алания» и «Уфа». Команды играли на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Встречу обслуживал главный судья Кирилл Силантьев (Самара). Матч завершился победой «Алании» со счётом 2:1.



Первыми отличились хозяева: на 28-й минуте забитым мячом отметился защитник Алексей Татаев. Через 10 минут «Уфа» сравняла счёт: гол на счету полузащитника Алексея Евсеева. Победный мяч на 64-й минуте забил нападающий «Алании» Николай Гиоргобиани.



«Алания» занимает второе место в турнирной таблице сезона-2022/2023 Мелбет Первой лиги, набрав 38 очков после 20 проведённых матчей. «Уфа» (18) — на 16-й строчке.