Гильермо Абаскаль высказался о массовой драке на матче «Зенит» — «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал массовую драку, которая произошла в концовке кубкового матча с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти).

«Не буду отвечать на вопрос, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, у вас есть видео и телефоны, вы видели всё лучше меня. Давайте избежим банальных вопросов. Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, успокоить эту обстановку. Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече. Это спорт, футбол. Чем чаще наши команды будут встречаться, тем лучше. Но футбол – это всегда праздник», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.