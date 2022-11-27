Абаскаль рассказал о пользе от прошлых матчей «Спартака» с «Зенитом» в текущем сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 пен.) подвёл итоги прошедшей встречи.



«Перед нашим первым матчем с «Зенитом» у нас было десять дней тренировок, во втором матче не хватило зрелости. Третий матч был в Кубке, там за счёт работы, в том числе и психологической, команде удалось остановить соперника. Перевернули ту игру в концовке. Тот урок, который мы получили, что матчи играются 90 минут. Тогда мы отдали мяч, владение, поэтому проигрывали матчи. Сегодня всё было иначе. Мы не пропустили гол, получили большой опыт», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.