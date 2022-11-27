«Был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся». Абаскаль — о матче с «Зенитом»
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 6-го тура Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). «Спартак», несмотря на поражение, завершил групповой этап на первом месте.
«Если мы говорим о вере в игроков, я был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся на позиции центральных защитников. Хлусевич принёс много пользы, были диагональные передачи, хорошее взаимодействие с коротким пасом. Хлусевич уже играл с «Зенитом» на позиции центрального защитника. Может, у него сработала фотографическая память. Я в нём не сомневался.
Входил ли Николсон в пятёрку бьющих пенальти? Да, причём первым», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:24
Партнерский контент