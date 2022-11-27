«Был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся». Абаскаль — о матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 6-го тура Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). «Спартак», несмотря на поражение, завершил групповой этап на первом месте.

«Если мы говорим о вере в игроков, я был уверен, что Рыбус и Хлусевич справятся на позиции центральных защитников. Хлусевич принёс много пользы, были диагональные передачи, хорошее взаимодействие с коротким пасом. Хлусевич уже играл с «Зенитом» на позиции центрального защитника. Может, у него сработала фотографическая память. Я в нём не сомневался.

Входил ли Николсон в пятёрку бьющих пенальти? Да, причём первым», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.