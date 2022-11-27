Евгений Мележиков оценил судейство в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал работу арбитров в матче 6-го тура групповой стадии Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). Встречу обслуживал главный судья Владимир Москалёв (Воронеж).
«В целом нормально. В конце судья успокоил эмоции. В начале был ряд фолов в отношении игроков без мяча, когда игроки «Зенита» вели себя несколько агрессивно. Судья на это не отреагировал», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, по итогам встречи «Зенит» занял третье место по итогам группового этапа Кубка России и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой Лиги. «Спартак» и «Крылья Советов» вышли в верхнюю сетку плей-офф.
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- 27 ноября 2022
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