Евгений Мележиков оценил судейство в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал работу арбитров в матче 6-го тура групповой стадии Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 2:4 по пенальти). Встречу обслуживал главный судья Владимир Москалёв (Воронеж).



«В целом нормально. В конце судья успокоил эмоции. В начале был ряд фолов в отношении игроков без мяча, когда игроки «Зенита» вели себя несколько агрессивно. Судья на это не отреагировал», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, по итогам встречи «Зенит» занял третье место по итогам группового этапа Кубка России и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой Лиги. «Спартак» и «Крылья Советов» вышли в верхнюю сетку плей-офф.