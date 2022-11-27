Хорватия — Канада: Дэвис вывел «кленовых» вперёд на второй минуте
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Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Хорватии и Канады. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На второй минуте встречи североамериканская команда убежала в атаку правым флангом. Тажон Бушанан навесил в центр штрафной, где Альфонсо Дэвис сумел опередить соперников в воздухе и головой точно пробить по воротам — 1:0.
Хорватия на данный момент занимает третью строчку группы F, имея в активе одно набранное очко. Канада (0) замыкает квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у футболистов сборной Бельгии (3).
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