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Дюков: РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома

Дюков: РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация обсудит переход из Европейской в Азиатскую конфедерацию.

«РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024. В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1) в сентябре, а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре.

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