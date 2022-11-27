Дюков: РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома
Поделиться
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация обсудит переход из Европейской в Азиатскую конфедерацию.
«РФС обсудит переход в Азиатскую конфедерацию на ближайшем заседании исполкома», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА. Подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в плей-офф квалификации ЧМ-2022, в розыгрыше Лиги наций, а также пропустят отборочный цикл Евро-2024. В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1) в сентябре, а также с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0) в ноябре.
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
19:34
-
19:33
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:24
Партнерский контент