«Напряжение выплеснулось». Семак — о массовой драке в матче со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку, которая произошла в концовке матча 6-го тура Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти).
«Эта драка – цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском. Никто особо не пострадал. Что касается эмоций, конечно, я понимаю. Если бы конфликт разняли сразу, ничего бы не было. Родригао прибежал разнимать изначально, я пересмотрел момент. А потом уже всё понеслось. Понимаю игроков, у которых копится напряжение. Напряжение выплеснулось. Для болельщиков лучше, чтобы это выплеснулось в голы», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, после встречи «Зенит» занял третье место по итогам группового этапа Кубка России и сыграет в плей-офф с командами Мелбет Первой Лиги. «Спартак» и «Крылья Советов» вышли в верхнюю сетку плей-офф.
- 27 ноября 2022
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