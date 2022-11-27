Канада забила свой первый гол в рамках чемпионата мира
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Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Канады встречается с вице-чемпионами мира — Хорватией. На второй минуте встречи североамериканская команда сумела забить гол благодаря усилиям Альфонсо Дэвиса. Этот забитый мяч стал для Канады первым в рамках чемпионата мира.
Встреча с Хорватией является пятой для команды на мундиалях. Свою первую встречу на этом турнире канадцы проиграли Бельгии со счётом 0:1. «Кленовые» владели преимуществом большую часть игрового времени, но не сумели переломить ход встречи.
Ранее Канада выступала на чемпионате мира 1986 года и за три игры не сумела забить ни одного гола, пропустив при этом в сумме пять мячей — от СССР (2), Венгрии (2) и Франции (1).
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