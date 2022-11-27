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Сергей Семак: странно, что не удалили главного зачинщика драки — Промеса

Сергей Семак: странно, что не удалили главного зачинщика драки — Промеса
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал драку в конце матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0 4:2 пен.).

«Это матч принципиальных соперников. Порог борьбы, который задал судья, был излишним. Количество фолов, которые пропускались… Куча захватов. Если бы судья начал реагировать раньше, возможно, стычки бы не было. После первого тайма уже складывалось впечатление, что добром это не кончится. Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Всё пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьёт в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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