Сергей Семак высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.



«Тяжёлая игра, в которой было больше борьбы, эмоций, какого-то напряжения, фолов. Окончание вообще получилось интересное и нефутбольное, к сожалению. Что касается футбола, нужно выигрывать, свои моменты забивать. Свои моменты мы не забили, в итоге получилась такая боевая ничья», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Подопечные Сергея Семака заняли третье место по итогам группового этапа Кубка России и сыграют в нижней сетке плей-офф вместе с командами Мелбет Первой лиги. «Спартак» занял первое место в группе В и сыграет в верхней сетке.