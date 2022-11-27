Сергей Семак высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.) в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Тяжёлая игра, в которой было больше борьбы, эмоций, какого-то напряжения, фолов. Окончание вообще получилось интересное и нефутбольное, к сожалению. Что касается футбола, нужно выигрывать, свои моменты забивать. Свои моменты мы не забили, в итоге получилась такая боевая ничья», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Подопечные Сергея Семака заняли третье место по итогам группового этапа Кубка России и сыграют в нижней сетке плей-офф вместе с командами Мелбет Первой лиги. «Спартак» занял первое место в группе В и сыграет в верхней сетке.
- 27 ноября 2022
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